Виктор Агеев: «Возможно утверждение дополнительных типовых решений по проектам НТО» Предприниматели раскритиковали отсутствие альтернатив в типовых проектах, предложенных администрацией Перми

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Вчера, 20 мая, в Перми состоялись публичные слушания, на которых обсудили изменения в правила благоустройства города Перми. Несколько десятков предпринимателей и представителей ТСЖ с чиновниками из администрации города обсудили «типовые проекты (эскизы) НТО», «требования к внешнему облику фасадов зданий», «порядок демонтажа вывесок» и их «внешний облик».

Если о предложениях администрации Перми о внешнем облике вывесок, фасадов зданий рассказала начальник департамента строительства и архитектуры города Мария Норова, то типовые проекты НТО представил пермякам главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. Они вызвали наибольший интерес у участников — все вопросы из зала были о типовых проектах киосков и павильонов.

По словам заместителя администрации Перми Виктора Агеева, предлагаемые к обсуждению проекты внешнего облика НТО были разработаны по итогам конкурса, объявленного краевым минстроем. Весной 2018 года был объявлен конкурс, победителем которого стал Ринат Муртазин, его проект и был утверждён приказом минстроя. По словам автора, он стремился к сохранению «принципа универсальности» и «простым конструктивным решениям».

Эти проекты действовали до декабря 2018 года, когда после требований прокуратуры Пермского края их характер изменили на рекомендательный. А городские власти вынуждены были формировать предложения о типовых проектах НТО и сделали выбор в пользу «старых» типовых проектов.

Сам проект и его распространение на весь город подвергались критике со стороны предпринимательского сообщества — как после подведения итогов конкурса, так и на вчерашних публичных слушаниях.

Владелец и арендатор киосков печати Дмитрий Ерёмин предложил внести в типовые проекты администрации города дополнительный тип киосков печати с площадью в 8 кв. м. По его словам, увеличение длины киоска позволит расширить выкладку печатных изданий — предлагаемые городской администрацией проекты не позволяют разместить от 800 до 1200 единиц изданий.



Директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта озвучил уже неоднократно звучавшую претензию со стороны предпринимательского сообщества о неоправданно высоких затратах на изготовление НТО в отдалённых районах города. По его оценке, стоимость изготовления НТО по типовым проектам краевых властей составляет от 350 до 500 тыс. руб., а для городских окраин это слишком много: Если киоск или павильон установлен на центральной улице, то к нему можно предъявлять повышенные эстетические требования. Он, возможно, будет стоить и больше таких сумм, но в этом случае срок аренды должен составлять лет 10, чтобы окупить затраты предпринимателя. А для киосков в отдалённых районах города нет смысла предъявлять такие требования, для них важна низкая стоимость изготовления.



Заместитель главы Перми Виктор Агеев, подводя итоги публичных слушаний, допустил «возможность утверждения дополнительных типовых решений» по проектам НТО, а администрация города готова будет обсудить в будущем изменения в правила благоустройства Перми.

Напоминаем, что, согласно проекту изменений в Правила благоустройства Перми, на придомовых территориях по согласованию с собственниками помещений в многоквартирном доме можно будет размещать вендинговые аппараты по продаже питьевой воды.

Типовые проекты внешнего вида предложены на рассмотрение только для киосков и павильонов. Предполагается, что их размещение «допускается при согласовании колерного паспорта», форма для которого, как следует из пояснительной записки к проекту, будет разработана в администрации Перми.

Что касается вывесок, то их внешний вид унифицируется, делится на категории, и для всех будут применяться одинаковые требования. В пояснительной записке сказано, что «проект подготовлен в целях создания комфортных условий проживания граждан, улучшения архитектурного облика города, в частности внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений, а также в целях регулирования внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений». Требования предъявляются к текстовой, графической части вывесок, вводится понятие «единая горизонтальная ось размещения вывесок», предъявляются жёсткие требования к размеру текстовой части.