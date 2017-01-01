Приставы вернули ошибочно переведённые 36 млн руб. владельцу



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С расчётного счёта компании ООО «Санкор» были ошибочно перечислены свыше 36 млн руб. на расчётный счёт, принадлежащий ООО «Экстра-М». Добровольно средства ООО «Экстра-М» не возвращало, компания «Санкор» обратилась в суд, сообщают в пресс-службе УФСПП по Пермскому краю.

Так как какие-либо хозяйственные или договорные отношения между организациями отсутствовали, в адрес внезапно обогатившейся организации была направлена письменная претензия с требованиями вернуть ошибочно перечисленную сумму. Однако в добровольном порядке денежные средства возвращены не были, в связи с чем ООО «Санкор» вынуждено было обратиться сначала в суд, а затем к судебным приставам.

Должник требования исполнительного документа не исполнял, ссылаясь на отсутствие денежных средств и подлежащего аресту ликвидного имущества.

Однако проверка имущественного положения ООО «Экстра-М» показала обратное. С целью принудительного взыскания задолженности судебный пристав обратил взыскание на расчётный счёт организации-должника. Имеющихся в банке денежных средств было достаточно для удовлетворения требований взыскателя.