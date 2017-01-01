Решением суда заблокированы пять сайтов, на которых можно было купить дипломы и аттестаты

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила пять сайтов, на которых осуществлялась продажа школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании с возможностью их использования при поступлении на государственную или муниципальную службу.

При этом обучение в образовательных учреждениях либо научной организации по программам различных уровней образования не предполагалось, подчёркивают в пресс-службе краевой прокуратуры.

В связи с этим прокурором района в суд направлено заявление о признании указанной информации, размещённой в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Ленинского районного суда Перми административное исковое заявление прокурора района удовлетворено, оно вступило в законную силу.

В настоящее время доступ ко всем сайтам ограничен.