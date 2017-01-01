На время «Ночи музеев» в Перми будет продлена работа общественного транспорта



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Сегодня,18 мая, в Перми пройдёт «Ночь музеев». Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, для удобства гостей и жителей города будет продлена работа общественного транспорта.

На автобусном маршруте №3 «Микрорайон Нагорный» — «Станция Пермь-1» добавлены рейсы в 23:30 от остановки «Микрорайон Нагорный» и в 00:08 от остановки «Станция Пермь-1».

На трамвайном маршруте №7 «Станция Пермь-2» — «ОАО «Вагоноремонтный завод» добавлены отправления в 23:50 от остановки «Станция Пермь-2» и в 00:40 от остановки «ОАО «Вагоноремонтный завод».

На трамвайном маршруте №11 «Станция Осенцы» — «Микрорайон Висим» добавлены рейсы в 23:20 от остановки «Школа №107» и в 00:31 от остановки «Микрорайон Висим» (следует до депо «Балатово»).