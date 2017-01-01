В эти выходные в Прикамье пройдёт «Ночь музеев»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Акция «Ночь музеев» пройдёт в России в эти выходные уже в тринадцатый раз. К ней присоединятся около 60 учреждений Перми и Пермского края.

Основными темами акции этого года стали Год театра в России, 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина и 100 лет периодической системе Д. И. Менделеева. Среди участников этого года — музеи и галереи, частные коллекционеры и выставочные залы, корпоративные и ведомственные музеи, производства предприятий, учебные заведения, центры досуга и творчества, киноцентры, независимые творческие проекты, виртуальные музеи, 3d-туры, digital-проекты.

Пермская государственная художественная галерея в этом году представит программу, посвящённую 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. На новой выставке «Пушкин. Линия жизни» будут представлены экспонаты из фондов Пермской галереи, частных коллекций, музеев и библиотек Перми. Посетители познакомятся с иллюстратором сказок Пушкина Станиславом Ковалёвым, услышат романсы и арии из опер в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета, узнают о моде XIX века, создадут собственную иллюстрацию к произведениям поэта и отпечатают ёе на офортном станке.

Пермский краеведческий музей представит разнообразную программу на нескольких площадках. Дом Мешкова приглашает назад в 1960-е! В особняке постараются воссоздать атмосферу культурного подъёма времён «оттепели». Музей пермских древностей расскажет про элементы периодической системы и о работе учёных на раскопках. Музей-Диорама устроит театрализованное представление-реконструкцию народного гуляния в посёлке Мотовилихинский завод. В Детском музейном центре расскажут, что такое экосистема и о том, как дать новую жизнь старым предметам. Исторический парк «Россия — моя история» представит программу «Мир искусства», посвящённую Сергею Павловичу Дягилеву и популяризации русского искусства в начале XX века.

Музей современного искусства PERMM приглашает всех на программу в честь своего 10-летия. В этот вечер посетители будут придумывать, какими будут следующие 10, 20, 100 и 1000 лет. В программе: открытие персональной выставки Владимира Козина «Почувствуй себя птицей», концерт, поздравительные акции, перформансы от художников и творческие площадки, акции безумного рисования, застолья.

Впервые в акции примет участие Государственный архив Пермского края. Программа «Ночи в архиве» посвящена 100-летию самого учреждения и Году театра в России. Посетители увидят материалы по истории ведущих пермских театров, в том числе подборку театральных афиш ушедших эпох. Архив покажет изобразительные материалы из фондов известных пермских художников, которые ранее никогда вместе не демонстрировались. Можно будет посмотреть на подлинные документы первой половины XIX века, а также интересные карты и городские планы Прикамья.

Свои двери для экскурсий распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторостроения, Музей истории пермского железнодорожного транспорта и др. За сладостями можно будет отправиться на экскурсию в Пермскую кондитерскую фабрику, за космическими знаниями — в Музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова. К всероссийской акции в этом году присоединились и независимые площадки: пермяки могут увидеть частные коллекции Музея упаковки, Музея ретроавтомобилей, Музея авторских кукол.

В рамках специальной программы участниками акции станут новые независимые арт-пространства и частные коллекционеры. В программе в том числе будет представлено специальное направление — экскурсии от местных жителей. Традиционно жители города смогут посетить бесплатные экскурсии по маршрутам «зелёной» и «красной» линий.

Поздним вечером пермяков ожидают два праздничных фейерверка: в 22:55 на Соборной площади и в 22:50 у PERMM.

Режим работы и стоимость билетов каждая площадка определяет самостоятельно. Большинство музеев откроет двери в 18:00 и будет работать до 00:00. Маршрутные карты можно будет найти в музеях-участниках и других культурных учреждениях.

Одним из новшеств этого года станет обновлённый сайт акции в Пермском крае — permartnight.ru. Он позволит гостям сформировать индивидуальную программу со списком мест и готовым маршрутом, которым можно будет поделиться с друзьями. Также все изменения в программах участников будут оперативно отражаться на сайте.