В следующее воскресенье жители Перми смогут анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

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В следующее воскресенье, 26 мая, бесплатно проконсультироваться и пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет на открытии ежегодного велопробега «Пермское кольцо — 2019» на стадионе «Локомотив» (ул. Боровая, 32) с 8:30 до 12:00. Данное мероприятие стало частью стартовавшей сегодня, 17 мая, акции, приуроченной к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Об этом сообщает пресс-служба краевого СПИД-центра.

Этот день отмечается ежегодно каждое третье воскресенье мая, в этом году это 19 мая.

Уже сегодня, 17 мая, в Перми прошёл «Единый День экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию». Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями совместно с общественными организациями БФ «Зеркало» и НП «Антинаркотические программы» провёл бесплатное анонимное экспресс-тестирование для всех желающих в ТРК «Колизей Атриум».

Напомним, что в России за более чем тридцатилетнюю историю от ВИЧ/СПИД умерли более 40 млн ВИЧ-инфицированных людей. Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн, а количество заражённых ВИЧ-инфекцией снижается, но до сих пор очень велико — 900 тыс. человек, каждый час заражаются до 10 человек, сообщает Минздрав России.

В Пермском крае по состоянию на 26 апреля 2019 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил на 5,7% ниже аналогичного периода 2018 года.

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