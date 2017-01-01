Владимир Нелюбин не явился на оглашение приговора

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В Ленинском суде Перми началось оглашение приговора бывшему совладельцу «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Сам подсудимый на заседание не явился.

Приговор будут оглашать в пятницу, 17 мая, и в понедельник, 20 мая. Напомним, что прокуратура просит для обвиняемого 10 лет колонии общего режима

Как считают следователи, занимая должность председателя наблюдательного совета «Экопромбанка», Владимир Нелюбин был причастен к хищению в 2012 году 215 млн руб. из средств банка под видом выдачи кредита своему знакомому, бизнесмену Игорю Куйде. В качества гарантии возврата средств был оформлен залог на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Лихттен Крауф СТ», в том числе на площади в ТЦ «Привилегия» и два здания вблизи этого объекта на ул. Ленина в Перми.

Кроме этого, в 2014 году обвиняемый похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего счёт в «Экопромбанке». К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и предприниматель, пытаясь спасти свои средства, заключил предварительный договор на приобретение недвижимого имущества с выплатой аванса в 7 млн руб. Деньги были переведены на счёт подконтрольной банкиру организации, после чего обвиняемый продал недвижимость третьему лицу.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребёнка и частичное погашение ущерба в размере 4 млн руб. Средства были перечислены вчера третьим лицом.

Сам Владимир Нелюбин вину не признаёт.