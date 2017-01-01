На ул. Пермской открыли одностороннее движение

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Городские власти открыли проезд для автотранспорта в сторону ул. Сибирской. Таким образом, вчера, 16 мая, было выполнено поручение главы Перми Дмитрия Самойлова, сообщают в администрации города.

Запустили движение на ул. Пермской в связи с напряжённой дорожной обстановкой в центре города из-за работ на ул. Луначарского. Остановки и стоянки здесь по-прежнему запрещены.

После ремонта на ул. Пермской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», который будет выполнен в этом году, по ней запустят движение в обоих направлениях, будут организованы парковочные места и обустроены тротуары.