Во время Дягилевского фестиваля телекомпания «ВЕТТА» будет вести прямые эфиры из специальной студии



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Фестивальная студия телекомпании ВЕТТА

Фото: Коммерсантъ

Телекомпания «ВЕТТА» намерена вести прямые эфиры с одной из площадок Дягилевского фестиваля — завода имени Шпагина. Для этого телекомпания построила специальную временную студию в корпусе бывшего завода, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Трансляция фестиваля будет идти в рамках проекта «Дневник Дягилевского фестиваля». Его будут вести журналисты Полина Рифа и Роман Попов. Трансляции начнутся 20 мая.

Напомним, что Дягилевский фестиваль — 2019 продлится с 20 по 30 мая.