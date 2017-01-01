Арест двух грузовиков вынудил пермскую строительную компанию возвратить многочисленные долги

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Пермская строительная компания ООО «Уралинтерстрой» недобросовестно относилась к исполнению договорных обязательств. В этой связи организации и индивидуальные предприниматели взыскали причитающиеся им денежные средства в судебном порядке, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось пять исполнительных производств о взыскании с ООО «Уралинтерстрой» задолженности в пользу физических и юридических лиц на общую сумму более 4,5 млн руб.

Так как ООО «Уралинтерстрой» не выполнял свои обязательства, судебный пристав приступил к принудительному взысканию задолженности. В этой связи были арестованы два грузовых автомобиля, принадлежащих ООО «Уралинтерстрой».

Компания рассчиталась с долгами.