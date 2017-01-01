С завтрашнего дня троллейбус №12 заменят автобусом №62

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Фото: Матвей Любимов

Троллейбусный маршрут №12 «Улица Гусарова» — «Улица Милиционера Власова» с 16 мая будет заменён автобусом №62, сообщает пресс-служба администрации города.

Пассажиры будут иметь возможность бесплатной пересадки на автобус №3 и трамвай №11. Также в автобусе №62 действует безналичная оплата проезда.

Также завтра прекращает свою работу троллейбусный маршрут №8 «ОАО «Велта» — «Площадь Дружбы».

Напомним, с 1 мая движение автобусного маршрута №62 было перенесено с улицы Мира на шоссе Космонавтов по ул. Братьев Игнатовых. Он начал повторять путь следования троллейбуса №12.

Замена троллейбусной сети автобусными маршрутами в Перми началась 1 мая. С этого дня полностью перестал работать маршрут №13 («Улица Куфонина» — «Площадь Дружбы»).

Отметим, на сегодняшний день пермский троллейбусный парк составляет 97 единиц. Из них только 34 находятся в исправном техническом состоянии (хотя на линии выходят 58 троллейбусов). По данным городского департамента дорог и транспорта, в 2018 году пассажиропоток в троллейбусах составил 10,3 млн человек (4,3% от всего пассажиропотока Перми). Примечательно, что за последние девять лет на нужды муниципалитета было приобретено 46 троллейбусов, которые обошлись в 290 млн руб.