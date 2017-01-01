Улицу Революции для движения откроют в начале августа

Трамвайное сообщение на улице появится не раньше второго квартала 2020 года

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Участок улицы Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской откроют для движения в начале августа. Об этом сегодня, 14 мая, рассказал заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич,

Напомним, что сейчас на участке улицы Революции от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской идут ремонтные работы с параллельной укладкой трамвайных путей.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми — начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми:

— Улицу Революции на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской откроют в первых числах августа. Параллельно закроют движение на участке от Комсомольского проспекта до Куйбышева. Работы на этом отрезке продлятся в течение полутора месяцев. После начнётся реконструкция перекрёстков на Куйбышева и Сибирской. Там работы пройдут в два этапа. Первый этап — это дорожные работы, второй — устройство стрелочных переводов трамвайных путей. В этом году только закончится работа по прямым отрезкам трамвайных путей. Срок изготовления стрелочных переводов занимает восемь месяцев. Мы их получим в первом квартале 2020 года и будем их устанавливать.