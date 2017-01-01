Публичные слушания по поводу объединений в Коми округе пройдут до начала июня

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Как сообщает «Парма-Новости», депутаты Советов депутатов сельских поселений в Кудымкарском, Юсьвинском и Юрлинском районах проголосовали за проведение публичных слушаний по вопросу реорганизации районов в муниципальные округа. Публичные слушания в районах Коми-Пермяцкого округа пройдут до начала июня.

Напомним, в конце апреля Госдума РФ приняла поправки к ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», разрешающие создание муниципальных округов. Раньше «Новый компаньон» писал, что публичные слушания в поселениях стартуют в мае. Предполагается, что объединения будут проходить в рамках существующих районов, хотя ранее также обсуждался вариант создания единого муниципального округа с центром в Кудымкаре.