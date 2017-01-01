920 млн руб. бюджетных средств потратят на ремонт одной из улиц Перми

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Объявлен аукцион на реконструкцию улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до ул. Васильева. Максимальная стоимость работ составит 920 млн руб. Это средства краевого и городского бюджетов. Первые части заявок участников рассмотрят до 3 июня, а сам аукцион запланирован на 6 июня 2019 года.

Согласно техническому заданию, работы нужно будет провести в срок до 1 августа 2021 года. Согласно проекту, разработанному ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА», протяжённость реконструируемого участка улицы — 1,7 км. В частности, проектом предусматривается увеличение ширины проезжей части до шести полос, примыкания на ТЦ «Шоколад» и Бродовском тракте, а также устройство примыкания на пересечении ул. Героев Хасана и ул.Васильева по типу «полуразрезанное кольцо».

Гарантийный срок, согласно технической документации, на дефекты в виде «колеи износа» составит 3 года после подписания акта приёмки-сдачи работ.