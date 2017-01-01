В Перми за день эвакуированы минимум семь торговых центров



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В среду, 8 мая, эвакуация прошла минимум в семи торговых центрах Перми. С 10:00 до 15:00 на разное время эвакуированы ТЦ «Март», «Браво», «Шоколад», «Союз», «Мачта», «Кит», «Алмаз». Правоохранители при осмотре ТЦ взрывных устройств не обнаружили.

Как сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности, в адрес ТЦ были направлены электронные письма, в которых анонимно сообщалось о взрывных устройствах.

Последняя аналогичная эвакуация по тем же причинам произошла 29 января этого года.

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