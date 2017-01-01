С Нового года в Перми могут повысить цену за перераспределение участков Глава Перми попросил депутатов установить цену на перераспределяемые муниципальные участки в размере 100% от кадастровой стоимости

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Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект решения о внесении изменений в Порядок определения платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Сейчас коэффициент равен 75%. Проектом нормативно-правового акта предлагается устанавливать с 1 января 2020 года цену на перераспределяемые муниципальные участки в размере 100% от кадастровой стоимости.

Напомним, в сентябре мэрия Перми предложила в пять раз (с 15% до 75%) поднять коэффициент, применяемый при расчёте платы за увеличение площади земельных участков путём перераспределения с участками в краевой собственности или если госсобственность не разграничена. Авторы законопроекта уверены, что это поможет увеличить доходы бюджетов муниципальных образований. Например, по подсчётам администрации, если бы коэффициент повысили ещё в 2017 году, бюджет города пополнился бы не на 104,4 млн руб., а на 522,1 млн руб.

При этом авторы законопроекта отмечали, что увеличение стоимости платы при перераспределении земельных участков справедливо, так как заявители, к земельному участку которых прилегают свободные земли, и так получают их без проведения торгов.