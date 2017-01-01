Умер известный российский композитор, уроженец Прикамья, Евгений Крылатов

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Евгений Крылатов

В Москве в возрасте 85 лет от двусторонней пневмонии умер Евгений Крылатов — известный композитор, известный широкой публике прежде всего как автор музыки к мультфильмам «Умка», «Дед Мороз и лето», «Простоквашино», фильмам «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Гостья из будущего» и многим другим.

Крылатов родился в Лысьве, в двухлетнем возрасте переехал с родителями в Мотовилиху, где окончил Мотовилихинскую музыкальную школу, затем учился в Пермском музыкальном училище, откуда перешёл в Московскую консерваторию.

Является почётным гражданином Пермской области, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России, лауреат Строгановской премии — 2017 в номинации «За честь и достоинство»

С 2018 года с согласия Евгения Крылатова Пермской детской музыкальной школе №2 (в которой он и учился) присвоено его имя.

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