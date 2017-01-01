«Пермское землячество» подвело итоги голосования за номинантов Строгановской премии Торжественная церемония награждения состоится 26 мая в Москве в колонном зале Дома Советов

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Сегодня, 11 мая, первый заместитель председателя правления «Пермского землячества», депутат Госдумы Игорь Шубин и первый заместитель председателя Правления — исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко сообщили, кто в этом году получит Строгановскую премию.

По словам Светланы Левченко, номинантами стали 45 человек, все они были выдвинуты жителями Прикамья за выдающиеся достижения. Больше всего заявок поступило на номинации за достижения «в общественной деятельности», «в области культуры и искусства» и «За честь и достоинство».

Организаторы считают, что в этот раз голосование было более объективным, чем в прошлые годы, так как на сайте появился «заслон от недобросовестного голосования». Теперь человек не может проголосовать за одного номинанта с одного ip-адреса больше одного раза.

В этом году впервые к традиционным шести номинациям по многочисленным заявкам пермяков оргкомитет добавил спецприз — «Народное признание». Обладателя премии определят исключительно по итогам онлайн-голосования. Больше всего голосов получили экс-руководитель краевого Росприроднадзора Николай Яшин (1228 голосов), премьер Пермского театра оперы и балета Сергей Мершин (1346 голосов) и пермский координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова (1563 голоса). Таким образом, Анна Отмахова будет приглашена на торжественное награждение в Москву, где получит спецприз премии.

«За выдающиеся достижения в экономике и управлении» Строгановскую премию получит успешный сельхозпроизводитель Владимир Попов. Он 50 лет работает в сельском хозяйстве, из них 32 года руководит совхозом, который сейчас называется ООО «Шерья». Эта номинация также могла достаться генеральному директору АО «СтройПанельКомплект» Виктору Суетину, но в этот раз правление решило поддержать сельское хозяйство.

В номинации «За выдающиеся достижения в науке и технике» также рассматривались две кандидатуры: ректор Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов и профессор Пермской медакадемии Ольга Хлынова. В результате премию решили присудить Анатолию Ташкинову «за вклад в получение новых научных результатов в области создания изделий аэрокосмической отрасли».

В качестве лауреатов в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» правление рассматривало сразу трёх кандидатов: главного хормейстера Пермского театра оперы и балета и хора MusicAeterna Виталия Полонского, директора Пермской художественной галереи Юлию Тавризян и премьера балетной труппы Сергея Мершина. В итоге премию было решено присудить Виталию Полонскому «за поставку оперы Cantos — единственной в истории оперы, где хор выступает в качестве солиста, а также организацию серий концертов-променадов в Пермской художественной галерее».

«За выдающиеся достижения в спорте» решено было наградить Андрея Лузина. Он стал Чемпионом мира по Киокусинкай карате, который прошёл в Токио в прошлом году. Вторым претендентом на получении премии была мастер спорта России и абсолютный чемпион Континентального Кубка Мира по лыжному двоеборью среди женщин Стефания Надымова. Игорь Шубин отметил, что у неё есть все шансы получить Строгановскую премию и в следующем годы.

В номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности» правлением «Пермского землячества» также рассматривались два номинанта: учительница информатики Галина Шульгина, чьи ученики стали абсолютными чемпионами мира по спортивному программированию, и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. В результате было решено отдать премию митрополиту «за достижения, связанные с просветительской работой и сохранением памятников церковной архитектуры, прославлением святых Пермской земли и поддержанием межрелигиозного и межэтнического согласия в регионе».

Самая жаркая дискуссия была при определении лауреата в номинации «За честь и достоинство», так как, по словам Игоря Шубина, «выбрать лучшего среди равных очень сложно». Правлению даже пришлось делать рейтинговое голосование, чтобы определить победителя. Основная «борьба» шла между человеком, который стал «олицетворением развития радио и телевидения в Пермском крае», Григорием Барабанщиковым и советским и российским композитором Евгением Крылатовым, который написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. В итоге за совокупность заслуг в области искусства лауреатом номинации стал Евгений Крылатов.

Церемония награждения состоится в Москве в колонном зале Дома Советов. Обычно мероприятие проходит в середине июня, но в этом году из-за чемпионата мира по футболу его решили сдвинуть на конец мая, отметили организаторы премии.