В пермские ТЦ поступают массовые сообщения о минировании

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В Перми с 10 утра 8 мая на электронные адреса торговых центров и учреждений начали поступать анонимные сообщения о минировании зданий. Эту информацию подтвердили в министерстве территориальной безопасности.

Очевидцы сообщают о массовых эвакуациях из ТЦ «Март», «Браво», «Шоколад».

Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия. Просим граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — сообщили в министерстве территориальной безопасности.