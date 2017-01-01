В Заксобрание внесли законопроект о создании Александровского городского округа В Пермском крае может появится 27-й городской округ

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Администрация Александровска

Земское собрание Александровского района на прошлой неделе внесло в краевой парламент инициативу об объединении поселений Александровского района в единый округ. Законопроект планируется рассмотреть уже на майской «пленарке».

Напомним, Александровский район должен стать 27-м городским округом Пермского края. Для вступления района в процесс объединения требовалось согласие всех поселений. Но из-за того, что в феврале депутаты думы Яйвинского городского поселения проголосовали против вхождения в Александровский городской округ, реформу пришлось отложить.

Депутаты думы Яйвинского городского поселения 24 апреля провели повторное голосование. Как сообщается в проекте решения думы на сайте Яйвинского городского поселения, повторно рассмотреть вопрос депутатов попросил глава местной администрации Владимир Белобаржевский, потому что собственных средств бюджета Яйвинского городского поселения не хватает, чтобы должным образом выполнять вопросы местного значения. В итоге большинство депутатов — 10 из 15 — объединение поддержали.

В итоге 30 апреля в Александровске состоялось внеочередное заседание Земского собрания, на котором депутаты единогласно проголосовали за объединение в городской округ.