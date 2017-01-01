Яйвинские депутаты проголосовали за вхождение в Александровский городской округ Из 15 депутатов 10 проголосовали «за»

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 26 апреля, депутаты думы Яйвинского городского поселения провели повторное голосование по вопросу объединения поселений Александровского района в единый округ. Как стало известно «Новому компаньону», в итоге большинство депутатов — 10 из 15 — проголосовали за объединение.

По информации источника, во вторник, 30 апреля, состоится заседание Земское собрание Александровского района, на котором примут решение о выходе в Заксобрание края с инициативой о создании Александровского городского округа.

Напомним, 28 февраля большинство депутатов думы Яйвинского городского поселения проголосовали против вхождения в Александровский городской округ: против объединения высказались 10 депутатов, и 5 проголосовали «за». В конце марта краевой министр территориального развития Александр Борисов и замглавы администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко встретились с депутатами думы Яйвинского городского поселения. По информации «Нового компаньона», им предложили пересмотреть своё решение об отказе касательно создания Александровского городского округа и включения Яйвы в его состав. Но, как сообщается в проекте решения думы на сайте Яйвинского городского поселения, повторно рассмотреть вопрос депутатов попросил глава местной администрации Владимир Белобаржевский, потому что собственных средств бюджета Яйвинского городского поселения не хватает, чтобы должным образом выполнять вопросы местного значения. Публичные слушания при этом повторно решили не проводить, так как они уже проводились 21 февраля.