Пострадавший при ЧП в Березниках не получил серьёзных травм

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Пострадавший при ЧП на березниковском заводе «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» рабочий находится в состоянии средней тяжести «ближе к удовлетворительному». Об этом сообщает пресс-центр краевой больницы им. Вагнера Е. А. города Березники.

«Серьёзных травм и ожогов у пациента обнаружено не было. Медики оказывают всю необходимую помощь в полном объёме. С пострадавшим работает психолог», — отметили в пресс-центре медучреждения.

Напомним, ЧП на березниковском заводе «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» произошло утром 6 мая. Трое рабочих погибли, один госпитализирован.