В Перми рассмотрят появление школы им. Татищева

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В общественный совет по топонимике при главе Перми поступили предложения о наименовании средней школы №2 (ул. Советская, 33) «с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля» именем «великого исторического деятеля, основателя города и инициатора открытия первых школ на Урале Татищева Василия Никитича».

Кроме того, в совет поступила инициатива депутатов Законодательного собрания Пермского края о наименовании новой улицы в честь Бориса Коноплёва — почётного гражданина Пермской области, первого секретаря Пермского обкома КПСС (1972—1988 годы), председателя Пермского облисполкома (1964—1972 годы).

Предлагается назвать именем Коноплёва улицу на территории между ул. Чернышевского, Николая Островского, Красные Казармы, Героев Хасана (то есть на территории строящегося ЖК «Арсенал»).

Напомним, депутаты краевого Заксобрания проголосовали за внесение этого предложения в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова на пленарном заседании 18 апреля.