В Перми может появиться ул. Бориса Коноплёва



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Борис Коноплев, 1970-е годы

Фото: Государственный архив Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 18 апреля проголосовали за внесение предложения в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова о наименовании новой улицы в честь Бориса Коноплёва — почётного гражданина Пермской области, первого секретаря Пермского обкома КПСС (1972—1988 годы), председателя Пермского облисполкома (1964—1972 годы).

Предлагается назвать именем Коноплёва улицу на территории между ул. Чернышевского, Николая Островского, Красные Казармы, Героев Хасана (то есть на территории строящегося ЖК «Арсенал»).



Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, как только предложение поступит в администрацию города, его будут рассматривать как инициативное предложение о присвоении наименования новой улице имени Бориса Коноплёва на Совете по топонимике.

В случае если совет поддержит инициативу, то глава Перми вправе присвоить имя улице своим постановлением.