В Прикамье стартовала весенняя посевная

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В Пермском крае стартовала весенне-полевая кампания, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. Одним из первых посевную начал сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз им. Чапаева» в Кунгурском районе.

Хозяйством проведены боронирование многолетних трав, закрытие влаги в почве, а также культивацию. С 26 мая колхоз приступит к посеву овса. Всего им планируется засеять 515 га. В течение 15 дней в хозяйстве планируют засеять пшеницу — на 1 тыс. 365 га и ячмень — на 1 тыс. 532 га.

По словам директора кооператива «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, начать вовремя работы позволила своевременная поддержка в размере 2,5 млн руб. со стороны краевых властей. Колхоз также получил субсидию от краевых властей в размере 8,3 млн руб. В том числе благодаря полученным средствам в этом году предприятие увеличит поголовье скота примерно на 100 голов.

Всего на развитие сельского хозяйства в 2019 году в бюджете Пермского края предусмотрено около 3 млрд руб.

Отметим, ранее во время отчета о работе краевого правительства за 2018 год губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что в прошлом году сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты — производство продукции выросло на 5,6%.



