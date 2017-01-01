«Хочу шашлык»

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Вчера, 1 мая, в Перми состоялась «монстрация» — массовая художественная акция с шуточными и абсурдными лозунгами и плакатами.

В Перми такая акция прошла уже в шестой раз. Отметим, что организатором и постоянным участником первых «монстраций» был пермский художник Александр Жунёв. В августе прошлого года он умер от остановки сердца, поэтому нынешние организаторы пермской «монстрации» в этом году акцию посвятили Александру Жунёву.

По словам организаторов, в этот раз в акции приняли участие около ста человек. Шествие длилось чуть менее часа: администрация согласовала более длинный, чем обычно, маршрут — 1,8 км. Участники прошли по пешеходной части улицы Крупской от ТЦ «Кит» до улицы Дружбы, выкрикивая надписи на плакатах участников («Мы за однополые драки», «Домашка зло») или сымпровизированные по пути «кричалки» («Делать нам нечего», «Мистер Старк, мне что-то нехорошо»).

Иногда импровизация накладывалась на импровизацию или «глухие телефоны». Например, из «Мы за магию вне Хогвартса» получилось «Мы за Хогвартс вне магии», а из «Аниме — это круто» — «Аниме — это «Наруто». Пермяки, которые не участвовали в «монстрации», также повлияли на «репертуар» — под действием ароматов мангала участники шествия, кричавшие «Хочу киндер», начали скандировать «Хочу шашлык».

Ещё одно серьёзное отличие от предыдущих «монстраций» состоит в том, что в ней впервые принял участие, как его прозвали остальные участники шествия, «веганский блок». Девушки-веганы без намёка на юмор кричали лозунги в защиту животных, такие как «Животные — личности, а не ресурсы». Он шли в конце процессии. Но из-за того, что веганы пришли со своим рупором, два конца шествия было слышно почти одинаково. Поэтому иногда голова шествия скандировала «Колбасный мир победил» и «Давайте кричать громче веганов».

Несмотря на это, как заявил «Новому компаньону» организатор мероприятия Борис Хохлов, «веганский блок» им не мешал. «В принципе, мы за любое творчество и самовыражение. Главное, что они не нарушают ничьи права», — пояснил он.

Подводя итоги, Борис Хохлов сообщил, что ему очень понравилось, что маршрут в два раза длиннее и участников шествия не остановили через полчаса (для прохода колонны сотрудники ДПС перекрывали перпендикулярные Крупской улицы). «За это время мы даже эмоционально выгорели», — отметил организатор.

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