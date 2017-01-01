25 мая в Березниках откроется седьмой «Химфест»



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В Березниках в седьмой раз пройдёт «Химфест» — ежегодный городской праздник, организованный компаниями «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» в честь профессионального праздника Дня химика. В этом году он состоится 25 мая под общим названием «В ритме «Химфеста», сообщает пресс-служба компании «УРАЛХИМ».

«Химфест» — фестиваль, традиционно объединяющий жителей города и его гостей. В этом году его хэдлайнерами станут Юлианна Караулова и группа UMA2RMAN.

Организаторы праздника планируют установить рекорд России: «Самая большая и массово созданная таблица химических элементов, нарисованная жителями города Березники в честь 150-летия таблицы Менделеева ко Дню химика компании «УРАЛХИМ». Во флешмобе примут участие около 150 человек.

Гостей фестиваля, который привычно займёт центральную площадь города, ожидает и традиционное открытие мотосезона Пермского края. С полудня до позднего вечера будет работать детский городок. В нём для юных березниковцев и гостей города пройдёт фестиваль красок «Холи», весёлая шоу-программа, игровые лабиринты, арт-проект «Сушка мечт». Дети смогут сыграть в лазертаг и побывать на мастер-классах от тренеров детского футбольного клуба «Чемпионика». Впервые пройдёт фестиваль местных производителей продуктов «Фермерфест» с дегустацией продукции и мастер-классами.

На главной сцене «Химфеста» выступят барабанщики-финалисты «Минуты славы» на Первом канале — коллектив «Чувство ритма». Также зрители увидят финал телевизионного конкурса вокалистов «Щас спою», совместного проекта КСЦ «Азот» и «Березники ТВ», при поддержке компании «УРАЛХИМ». Вечером всех ожидает «Диджей-Баттл»: 1990-е VS 2000-е.

Кроме того, розыгрыш призов проведёт официальный паблик «Химфеста» ( www .химфест.рф ), в который может вступить любой желающий. По этому адресу также можно будет посмотреть прямую трансляцию праздника, которую организует давний партнёр фестиваля — телеканал «Березники-ТВ» («СТС» — Березники).

Все самые свежие новости о подготовке и проведении «Химфеста» вы найдёте в официальном паблике праздника по адресу www .химфест.рф .

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