Суд вынес приговор второму нападавшему на школу №127 Подросток осуждён по двум статьям УК РФ

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 29 апреля, Мотовилихинский суд Перми огласил приговор второму подростку, которого обвиняют в нападении на учеников и учителя пермской школы №127. Приговор — семь лет воспитательной колонии за покушение на убийство, а также принудительное наблюдение у психиатра.

Бывшего ученика 10-го класса школы обвинили по ч. 3 ст. 30 УК РФ (пункты «а», «в», «ж»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в т. ч. малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений»).

Обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога, повлёкшее за собой тяжкие последствия» снято. Такое решение суд принял ввиду того, что второй нападавший «не был задействован в подготовке к нападению и не покупал бензин, предназначенный для поджога школы».

Нападение на учащихся и педагога пермской школы №127 произошло 15 января 2018 года. Двое подростков, вооружённых ножами, — ученик и бывший учащийся школы — ворвались в 4-й класс, где в тот момент проводилось занятие, и стали наносить ученикам удары ножами. На защиту школьников встала учитель начальных классов Наталия Шагулина, получившая в результате 17 ножевых ранений. Педагог была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

В январе этого года Мотовилихинский районный суд вынес приговор одному из нападавших — 17-летнему подростку. Его приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокат подсудимого пытался обжаловать это решение в Пермском краевом суде, однако вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.