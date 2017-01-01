В Перми открылся пасхальный фестиваль «Город Добра»

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«Соборная площадь» — начало достопримечательного места «Комсомольский проспект»

Фото: Сергей Копышко

Сегодня, 27 апреля, в Перми открылся пасхальный фестиваль «Город Добра». Он продлится по 5 мая. Основными его площадками станут Соборная площадь, набережная Камы и Дворец культуры им. Солдатова, сообщают в администрации города.

С 27 апреля на Соборной площади размещены торговые ряды.

Центральным днём празднования станет 28 апреля. Пермяков и гостей города ожидают тематические интерактивные площадки, пасхальные ряды, тематическое оформление, мастер-классы и благотворительные проекты с участием фондов города Перми. Принять участие в работе площадок сможет каждый желающий.

Программа начнется в 14:00 на Соборной площади. Здесь мастер-классы проведут Пермская епархия, благотворительные фонды города. Так, вместе с фондом «Берегиня» можно будет раскрасить пасхальные подарки, с организаций «Территория семьи» — расписать футболку, смастерить игрушку, у них же приобрести сувениры или сделать детскую светящуюся татуировку. Благотворительный фонд «Солнечный круг» предложит гостям фестиваля принять участие в мастер-классе по декорированию авторских добрых футболок, а также росписи пасхальных яиц из пластика. Кроме того, будут работать фотозоны.

С 14:00 до 18:00 в ротонде на спуске к набережной пройдут мастер-классы по колокольному звону. Их проведут звонари Пермского края.

На набережной Камы в это время будет проходить акция «Корзина добрых дел» — пермские художники и ученики художественных учебных заведений распишут в различной стилистике праздничные инсталляции. За их работой смогут понаблюдать все желающие.

В 16:00 на Соборной площади начнётся региональный фестиваль «Колокольный звон над Камой», который откроет Владимир Архангельский, старший преподаватель Академии колокольного звона города Архангельска. В программе фестиваля — традиционные и пасхальные звоны, авторская музыкальная программа с колокольными звонами, пасхальный перезвон по храмам города Перми.

Праздничные мероприятия на набережной продолжатся и после в течение недели. Здесь с 29 апреля по 5 мая будут размещены торговые ряды и концертная площадка. Гостей ожидают выступления коллективов церковно-приходских школ Пермского края и творческих коллективов Перми.

5 мая во Дворце культуры им. Солдатова состоится пасхальный фестиваль «Хвалите Господа с небес!», который завершит праздничные мероприятия. Начало — в 16:00.