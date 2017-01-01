Контракт на замену в Прикамье оставшихся лифтов достался Щербинскому лифтостроительному заводу Когда компания участвовала в первых торгах на замену лифтов, её заявку необоснованно отклонили

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 26 апреля, Фонд капитального ремонта Пермского края подвёл итоги последнего аукциона на оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования.

Начальная цена контракта составляла более 345,5 млн руб. На аукцион поступило пять заявок: от ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (Москва), ООО «Трансэнерго» (Нижний Новгород), ООО «ВЕСТ» (Екатеринбург), ООО «Лифтоматика» (Москва) и ООО «КУРС» (Московская область). Однако в самом аукционе принял участие только Щербинский лифтостроительный завод. Он предложил выполнить работы за 343,8 млн руб. (понижение цены на 0,5%).

Подрядчику нужно будет заменить 140 лифтов в 54 домах. Два лифта находятся в Чайковском, один — в Добрянке, а остальные — в Перми. Все они были установлены в 1976—1996 годах. Работы требуется выполнить за 280 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что до 2020 года в Прикамье в рамках ускоренной программы по замене устаревшего лифтового оборудования планируется заменить 1007 лифтов в 378 домах. В 2017—2018 годах фонд уже заменил 490 лифтов в 190 домах региона. На этой неделе ООО «Первая лифтовая компания» уже приступило к демонтажу старых лифтов (всего компании предстоит заменить 298 лифтов в 105 многоэтажках Перми и края).

Отметим, что«Щербинский лифтостроительный завод боролся и за самый большой лот. ФАС России даже отменила результаты первых торгов, так как конкурсная комиссия неправомерно отказала ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт» в участии в аукционе. Компания приняла участие и в повторных торгах, но ценовое предложение не прислала.

В результате Карачаровский механический завод занял первое место, а «Первая лифтовая компания» — второе. Позднее Фонд капитального ремонта Пермского края признал ПАО «Карачаровский механический завод» уклонившимся от заключения договора, так как компания представила недействующую банковскую гарантию. В результате договор на 704 млн руб. заключили с «Первой лифтовой компанией».