На Комсомольском проспекте демонтируют один рекламный экран и 11 лайтбоксов Это последние незаконные рекламные конструкции на проспекте

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Комсомольский проспект

Фото: Константин Долгановский

В Перми на Комсомольском проспекте (около Комсомольской площади) начат демонтаж рекламного экрана. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, помимо него будут демонтированы 11 лайтбоксов.

«Рекламная конструкция демонтируется в принудительном порядке силами администрации района. Договор на размещение данного объекта истёк, в связи с этим он был включён в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов на территории города Перми с последующим изданием распоряжения о принудительном демонтаже», — пояснили в пресс-службе.

Массовый демонтаж связан с тем, что с начала этого года в Перми действует новая схема размещения наружной рекламы, согласно которой в городе вообще не должно быть рекламных перетяжек, а в центральной части Перми — крупноформатных рекламных конструкций (за исключением светопрозрачных медиафасадов).

Всего по новой схеме должны быть разыграны 916 мест расположения конструкций.

На этот момент по новой схеме состоялось семь аукционов, на них было выставлено в общей сложности 235 лотов, из которых невостребованными оказались более ста.