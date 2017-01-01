На очередном аукционе оказались невостребованными почти две трети рекламных конструкций

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Фото: Константин Долгановский

В Перми 23 апреля состоялся очередной, шестой по счёту, аукцион по местам под наружную рекламу. Всего было выставлено 35 лотов — щиты и сити-борды. Наибольшее количество лотов (девять) относилось к ул. Кировоградской. Востребованными оказались лишь 12 мест, по 23 местам не было подано ни одной заявки.

Среди разыгранных лотов больше всего достались (по три) ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь) и ИП Александру Перешеину (Пермь). Два лота «отошли» ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская обл.), по одному лоту — ООО «Билбордс» (Казань), ИП Борису Галкину (Пермь), ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) и детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).



Самое «дорогое» место оказалось у Демида Кузьмичёва. Это участок под двусторонний щит площадью 36 кв. м на ул. Тургенева, 16. При стартовой цене 108,3 тыс. руб. победитель заплатил 178,8 тыс. руб.



Напомним, с января этого года в городе действует новая схема размещения наружной рекламы — все крупногабаритные конструкции должны быть убраны из центральной части города (за исключением светопрозрачных медиафасадов), в городе под законную рекламу будет отдано 916 мест. На этот момент по новой схеме состоялось шесть аукционов, на них было выставлено в общей сложности 200 лотов, из которых невостребованными оказались более 80.