Вопрос по смене зонирования под студенческий кампус в Камской долине отправлен на публичные слушания

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми 24 апреля рассмотрела заявление ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» о смене зонирования нескольких участков в Камской долине для строительства студенческого кампуса.

Сейчас территория находится в зонах Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) и Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий). Её предлагается перевести в ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), а также установить на части территории вдоль ул. Лермонтова зону ТОП-1 (территория общего пользования).

Смена позволит начать подготовительные работы по строительству студенческого кампуса медакадемии.

Напомним, его первоначальный проект в феврале был представлен на Градостроительном совете, где главный инженер проекта Юлия Яхонт рассказала, что кампус, предварительно, будет состоять из четырёх общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс с близлежащими зданиями».

Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса (на прилегающей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove»).

Построен кампус будет за счёт инвестора, а на бюджет города и края ляжет дорожно-инженерная инфраструктура.

Сроки строительства пока не определены; по словам замглавы горадминистрации Анатолия Дашкевича, в этом году должен быть подготовлен проект улично-дорожной сети.

В итоге вопрос о смене зонирования большинством голосов членов комиссии отправлен на публичные слушания.