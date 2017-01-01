Людмила Гаджиева: «Штрафы за недопоставленные автобусы перекроют издержки на аренду» Арендованные в Москве автобусы прибудут в Пермь к 1 мая

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Администрация Перми

В ходе заседания городской думы заместитель главы города Людмила Гаджиева заявила, что городские власти арендовали у «Мосгортранса» 20 автобусов. Они уже едут в Пермь, чтобы успеть к 1 мая.

По словам Людмилы Гаджиевой, штрафы, которые будут предъявлены производителю Volgabus, будут выше, чем стоимость аренды автобусов, поэтому она надеется, что «эти затраты мэрия отобьёт».

Напомним,что с сегодняшнего дня, 23 апреля, администрация Перми начала претензионную работу в адрес производителя автобусов Volgabus. Ответственность производителя за срыв поставки 65 дизельных автобусов и неисполнение контракта в части оснащения подвижного состава, работающего на газомоторном оборудовании, возникла с 22 апреля.

Несмотря на то что 20 автобусов, работающих на газомоторном топливе, пришли в полном объёме, по условиям контракта они должны быть полностью оборудованы, что в срок до 20 апреля сделано не было. В связи с этим штраф за каждый день просрочки по газовым автобусам составляет 55 тыс. руб. и 162 тыс. руб. по дизельным автобусам, которые так и не доставили в Пермь.

В случае неисполнения контракта с производителя будет удержано обеспечение в размере 22,6 млн руб. по газовым автобусам и 65,7 млн руб. по дизельным автобусам. При этом производитель может быть внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем производитель приступил к техническому оснащению автобусов, поступивших в рамках одного из двух контрактов, отмечают в администрации. На сегодняшний день машины прошли приёмку по количеству. Тем не менее продолжается приёмка автобусов по качеству и проверке наличия и работоспособности дополнительного оборудования салонов. Эта процедура, согласно условиям контракта, составляет до 45 дней. Поставщик планирует закончить техническое оснащение до 1 мая.

При этом плата за автобусы поступит только в том случае, если оборудование будет исправно. В настоящее время поставщик проводит устранение неполадок, указанных в актах осмотра подвижного состава. Предполагается, что эти процедуры будут завершены до конца месяца.

Напомним, автобусы после приёмки планируется передать в муниципальный автобусный парк. Таким образом, перевозчик с 1 мая планирует начать работу на пяти автобусных маршрутах, выигранных при проведении аукционов.