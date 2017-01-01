На пятом аукционе по наружной рекламе половина мест оказались невостребованными В Перми 22 апреля продолжились аукционы на размещение наружной рекламы

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Фото: Константин Долгановский

Это был уже пятый аукцион согласно новой схеме размещения. Разыгрывалось 35 лотов (по схеме «один лот — одно место»).

Больше всего лотов (13) относилось к ул. Встречной — это двусторонние щиты площадью 36 кв. м. Они же и с самой высокой стартовой ценой — 162,5 тыс. руб.

Среди 35 лотов более половины — 18 — оказались невостребованными. Примечательно, что это в основном те самые «дорогие» конструкции.



Из разыгранных 17 мест наибольшее количество — шесть — достались ООО «Билбордс» (Казань), четыре — пермскому индивидуальному предпринимателю Борису Галкину, три места — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два места — ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская обл.) и детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).



Самое «дорогое» место отошло Борису Галкину. Это двусторонний сити-борд площадью 19,98 кв. м на ул. Стахановской, 31. При начальной цене 90,2 тыс. руб. победитель предложил 157,8 тыс. руб.