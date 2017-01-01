В Перми объявления о продаже квартир стали «срабатывать» в два раза быстрее
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Аналитики портала о недвижимости domofond.ru провели исследование по городам России по показателю «срок экспозиции», то есть времени с момента размещения объявления о продажи квартиры вторичного рынка до момента заключения сделки.
Оказалось, что в сравнении с январём 2018 года в Перми срок
сократился более, чем в два раза – с 86 дней до 30. Но «сроки экспозиции»
сократились во всех крупных городах страны. Так, быстрее всего объявления «закрываются»
во Владикавказе (за 15 дней), а дольше всего – в Подольске (за 35 дней).
Эксперты отмечают, что Пермь по этому показателю находится в
середине рейтинга и никак не влияет на общероссийские тенденции.
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