В Перми объявления о продаже квартир стали «срабатывать» в два раза быстрее

Твитнуть Поделиться Поделиться

Аналитики портала о недвижимости domofond.ru провели исследование по городам России по показателю «срок экспозиции», то есть времени с момента размещения объявления о продажи квартиры вторичного рынка до момента заключения сделки.

Оказалось, что в сравнении с январём 2018 года в Перми срок сократился более, чем в два раза – с 86 дней до 30. Но «сроки экспозиции» сократились во всех крупных городах страны. Так, быстрее всего объявления «закрываются» во Владикавказе (за 15 дней), а дольше всего – в Подольске (за 35 дней).

Эксперты отмечают, что Пермь по этому показателю находится в середине рейтинга и никак не влияет на общероссийские тенденции.