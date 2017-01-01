«Парма» обыграла «Уникс» и лишила его шансов на чемпионство

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«Парма» против «Уникса» Фото: Единая лига ВТБ

Вчера, 18 апреля, БК «Парма» в предпоследнем матче лиги ВТБ на выезде победила казанский «Уникс» — 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26).

«Униксу» во что бы то ни стало требовалось обыграть «Парму», чтобы продолжить борьбу за первое место.

На стартовый рывок казанцев 8:2 пермяки ответили своим, и первая четверть закончилась при незначительном преимуществе фаворита — 18:15. Все попытки хозяев убежать в отрыв пресекались дальними попаданиями Яниса Блумса или Николая Жмако. К большому перерыву счёт был уже ничейным — 33:33.

К середине третьей 10-минутки продолжало держаться зыбкое равновесие — 41:41. И тут вдруг «Парму» прорвало: рывок «Пармы» — 12:0.

Заключительная четверть началась с мощных атак в исполнении Рэймара Моргана, который набирал в составе казанцев очки едва ли не в в одиночку — 10 из 12 командных. Однако «Парма» уже не намерена была упускать сенсационную победу и держала УНИКС на расстоянии 8—10 очков. Переломить ситуацию казанцы до конца матча так и не смогли — и упустили шансы на первую строчку в таблице. «Уникс» второй раз в сезоне уступает «Парме», а ЦСКА — официальный победитель регулярного чемпионата.

Вячеслав Шушаков, главный тренер «Пармы»:

— Сегодня мы играли свободно, правильно выбрали тактику нападения, наконец-то добавили движение мяча и забили свободные броски с хорошим процентом. Для нас определяющей стала третья четверть, в которой главным было не дать УНИКСу найти свою игру. И у нас получилось — мы вышли на площадку после большого перерыва с нужным настроем.