Горадминистрация: торги по наружной рекламе проходят в установленном порядке

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Департамент имущественных отношений администрации города Перми 18 апреля провёл торги по местам под наружную рекламу, несмотря на жалобу в УФАС одного из участников аукциона — индивидуального предпринимателя Александра Перешеина. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В УФАС по Пермскому краю рассмотрена жалоба индивидуального предпринимателя (Александра Перешеина. — Ред.), которая была признана необоснованной. Торги в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будут проходить в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, из-за жалобы ранее были приостановлены сразу 19 аукционов, на которых должны быть разыграны 665 лотов (по схеме «один лот — одно место»). Первый из «отменённых» аукционов (на нём разыгрывается 35 лотов) должен был состояться 18 апреля, но, как пояснили в горадминистрации, жалоба в итоге не повлияла на его проведение.



Сам Александр Перешеин сообщил «Новому компаньону», что поводом для жалобы послужили новые техтребования к рекламным конструкциям, в частности, новые конструкции должны располагаться на двух опорах. Тогда как в техтребованиях к уже состоявшимся аукционам в январе указывалось, что конструкции должны быть на одной опоре. По мнению предпринимателя, этот «дисбаланс» приведёт к неравным условиям тех, кто уже выиграл аукционы, и тех, кто только собирается это сделать.

«Мы рассматривали действия организатора торгов, соответствуют ли они порядку организации торгов. В этой части жалоба не обоснована, но поскольку доводы жалобы содержали указание на то, что был неверно принят нормативный акт, мы рассмотрим эту жалобу в другом порядке и примем решение о передачи ее в отдел контроля органов власти и процедур торгов для того, чтобы ее рассмотрели на предмет наличия в действиях администрации нарушения антимонопольного законодательства», - рассказали «Новому компаньону» в УФАС.

Напомним, департамент выставил на торги более 700 конструкций из 916.