Приостановлено 19 аукционов по наружной рекламе в Перми Причина - поступившая жалоба

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Фото: Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений администрации города Перми сообщил о приостановлении торгов сразу по 19 аукционам по наружной рекламе. Первый из них должен был состояться сегодня, 18 апреля. Всего на всех «приостановленных» аукционах должно было быть разыграно 665 лотов (по схеме «один лот — одно место»). Учитывая, что по новой схеме размещения в городе должно располагаться 916 рекламных конструкций, то торги приостановлены по большинству их них.

В извещении департамента сказано, что причина — уведомление Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю от 15 апреля 2019 г. №04636-19 о поступлении жалобы. Торги приостановлены «до рассмотрения жалобы по существу».



Как сообщили в пресс-службе УФАС, жалобу подал один из участников аукциона.



Им оказался индивидуальный предприниматель Александр Перешеин.



В беседе с «Новым компаньоном» он рассказал, что жалоба была подана неделю назад.

«Причина жалобы проста — в договорах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций «зашиты» новые требования, которых не было на январских аукционах. Связаны они с новыми техтребованиями к части конструкций. Например, они почему-то должны быть установлены на двух опорах, а не на одной, как раньше. Получается, победители январских аукционов будут в неравных условиях с последующими победителями. Но отмечу, что моя цель — не приостановка или отмена аукционов, а чтобы они проходили в правовом русле, чтобы в будущем не появлялось новых требований, отличных от прошлых», — рассказал Александр Перешеин.

Он также отметил, что сегодня же, 18 апреля, его жалоба была рассмотрена в УФАС и признана необоснованной. То есть аукционы, по логике, должны состояться. Это подтвердили и в горадминистрации — торги возобновились во второй половине дня.



Тем временем на электронной площадке аукциона от 18 апреля указано, что должны быть разыграны световые стелы, щиты и сити-борды. Больше всего лотов относилось к ул. Соликамской и Спешилова.



По 14 лотам не поступили заявки, по двум торги отменены на основании извещения департамента имущественных отношений, по 19 лотам подводятся итоги.



Напомним, из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.

По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

После этого горадминистрация взяла двухмесячную паузу. За это время на рынке произошли два крупных события: были демонтированы почти 1,5 тыс. конструкций (за исключением наиболее крупных и громоздких) и приняты новые требования к их внешнему виду. Принципиально только одно: крупные конструкции теперь будут стоять не на одной «ноге», а на двух менее мощных опорах для безопасности и для того, чтобы опоры было сложно заклеить рекламными объявлениями.



Пока что среди участников двух проведённых аукционов самую высокую цену предложило ООО «Гэллэри Сервис» за двусторонний сити-борд площадью 19,9 кв. м, расположенный на пересечении улиц Плеханова и Подгорной. Компания согласилась взять место в аренду за 225 тыс. руб. (при начальной цене 115 тыс. руб.).