Каждая проблема должна иметь свою фамилию

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников выступил перед депутатами Законодательного собрания с отчётом о деятельности правительства в 2018 году. В целом отчёт построен на «маленьких повседневных делах» — ремонт спортзалов, помещений участковых, территорий возле больниц, домов культуры, сетей ЖКХ и так далее.

Главным посылом, пожалуй, стал сигнал чиновникам на местах (во время общения с премьер-министром Дмитрием Медведевым на форуме в Сочи он назвал таких исполнителей «Вася внизу», на которого «всё падает») наладить коммуникацию с жителями и бизнесом, поскольку «движение вперёд» и «рост доверия к власти» без этой коммуникации невозможны. Если по демонтажу рекламных конструкций в городе властям удалось найти общий язык, и «реформа идёт нормально», но в сфере НТО «коммуникацию провалили и надо сейчас этим заниматься в авральном режиме». Складывается впечатление, что губернатор, который в Инстаграме выражал готовность решать все проблемы вплоть до светильников в ЖК «Грибоедовский», решил всё-таки сосредоточиться на региональной повестке и постановке задач, дистанцировавшись от проблем уровня администрации района.

О том, почему так важно общение с жителями, Максим Решетников заговорил только в финальной части выступления. Он обратил внимание, что поток обращений и жалоб вырос многократно. И с одной стороны, это говорит о «результативности работы» («Люди обращаются, когда видят, что рядом идут реальные изменения, и хотят, чтобы эти реальные изменения коснулись именно их»). С другой, сказал губернатор, «это тревожный фактор, который отражает картину на местах». Главные врачи, местные социальные службы, службы ЖКХ «нередко отворачиваются от повседневных проблем граждан». «За всё отвечает глава или министр, а лучше сразу — губернатор, — заявил Максим Решетников. — Нужно перестраивать нашу работу с людьми, и для этого каждый чиновник должен понимать свою зону ответственности. Каждая проблема должна иметь свою фамилию, и это фамилия не губернатора».

Здравоохранение

Главные врачи медицинских учреждений должны будут работать с обращениями граждан на портале «Управляем вместе». А все потому, что людям не хватает узких специалистов, и они часто жалуются, в том числе в Инстаграм губернатору. Для решения вопроса с доступностью врачей в регионе ведется целевой приём студентов в рамках проекта «Краевая ординатура». Кроме того, в планах краевых властей перенастроить процессы приёма пациентов, развести потоки, пояснил губернатор. «Экстренных возьмут на себя кабинеты неотложной помощи, плановые — идут только через участкового. Разумеется, люди с хроническими заболеваниями смогут записываться к специалисту, у которого наблюдаются, — напрямую. Жду изменений в системе со стороны минздрава», — обозначил Максим Решетников.

И отдельно глава региона подчеркнул, что у главных врачей и у поликлиник «есть все финансовые ресурсы для привлечения узких специалистов». И решение этой проблемы станет одним из показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы главврачей. Но люди, тем не менее, говорят, что те цифры, которые приводит правительство, и то, «с чем они сталкиваются зачастую входят в противоречие». «Мы знаем, что система очень быстро адаптируется к тем правилам, которые мы предлагаем. Поэтому мы сказали, что будем измерять по доступности, и у нас сразу в поликлиниках оставляют 1-2 бирочки на ближайшие два дня и отчитываются, что доступность обеспечена. Что мы сделаем? Всю информацию по внутренней системе мониторинга, которой мы пользуемся, и откуда я беру цифры, сделаем доступной на сайте «Управляем вместе». Каждый житель сможет соотнести то, с чем он столкнулся, с тем, что раппортуют больницы, и написать своё мнение, подать жалобу на сайте «Управляем вместе». И главные врачи — именно они, а не губернатор или министр — обязаны будут публично ответить, что на самом деле происходит и когда проблема будет решена», — сказал Максим Решетников. До мая система в пилотном режиме будет запущена в Перми, потом её распространят на всю территорию края.

Он также рассказал, что только по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт лечения, и этот показатель надо менять.

И отметил, что люди, которые перенесли операции на сердце, будут бесплатно обеспечиваться лекарствами для дальнейшего лечения. Вне зависимости от того, попадают они под льготную категорию, или нет.

Дополнительно губернатор анонсировал, что уже с этого года начнётся ремонт территорий, прилегающих к поликлиникам. «Не дело перепрыгивать через лужи», — сказал Решетников.

Образование

«Давайте честно, нам нужно перезагружать систему высшего образования в регионе, иначе мы потеряем конкурентоспособность», — заявил глава правительства. — Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились». Минобрнауки России меняет контрольные цифры приема, структуру на подготовку кадров. Для пермских вузов — это большой вызов.

Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнет функционировать в крае до конца 2019 года.

Кроме того, в регионе пересмотрены подходы к развитию среднего профессионального образования. Помимо реконструкции и строительства учебных корпусов, текущих ремонтов и благоустройства, планируется развивать сетевое взаимодействие учреждений СПО.

Пообещал IT-университет: «В сетевом режиме уже мы запустили переобучение молодежи и сотрудников предприятий, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в цифровом мире. Среди образовательных направлений: Интернет вещей, информационная безопасность, big data, блокчейн, работа с базами данных и многие другие направления. Первые группы пошли обучаться. При этом само обучение строится с привлечением на базе наших вузов, с привлечением их специалистов и специалистов из других регионов».

И внедрение программы электронной школы. Проект стартовал в пробном режиме в этом году. «Это новые образовательные возможности для учителей и детей с точки зрения контента, это возможность повысить качество образования вне зависимости от места проживания ребенка», — сказал Решетников. В 25 школах края идет проект уже реализуется, но внедрение электронной школы по всему краю потребует обновления материальной базы. И при составлении бюджета на следующий год это нужно будет учесть.

Экономика

Промышленное производство за последние два года увеличилось более чем на 6%. «Сегодня в крае реализуется 37 крупных — только крупных — инвестпроектов на 1,5 трлн руб. Будет создано более 10 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест», — отметил губернатор. Экспорт продукции пермских предприятий вырос на 30%.

Максим Решетников призвал малый бизнес «нести все инвестиционные задумки», которые у них есть. Согласно нацпроекту объём кредитования инвестпроектов малого бизнеса в целом по стране должен достигнуть триллиона рублей. Это значит, что минимум 15 млрд инвестпроекты пермского бизнеса. В прошлом году объем кредитования инвестпроектов составил чуть более 5 млрд руб. «Это значит, что в этом году мы должны в три раза нарастить объём инвестиций в этот сектор за счёт кредитных ресурсов. Обращаюсь к бизнесу — несите все свои инвестиционные проекты, все задумки, которые у вас есть. Соответственно, задачи представителей банков на местах — максимально консультировать бизнес, помогать ему формировать эти проекты. Представители краевых организаций по поддержке малого бизнеса, в этом году ваша основная задача — найти проекты на эти 15 млрд руб. Поддержать и провести. Более того, надо готовиться к тому, что в будущем году объемы кредитования еще вырастут».

Рынок труда

«В ближайшие шесть лет на рынок труда в крае может выйти до 130 тысяч выпускников. А в связи с достижением предельного возраста выйдут на пенсию 70 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек могут быть высвобождены из отраслей в связи с модернизацией и ростом производительности труда. Но даже если мы реализуем все проекты, которые есть в крае, и по малому бизнесу и по ИТ, и создадим 10 тысяч мест по инвестпроектам крупного бизнеса, которые сейчас реализуются, то появится только 40 тысяч дополнительных рабочих мест. Ещё 30 тысяч рабочих мест должны быть созданы, если мы не хотим, чтобы эта молодежь и выпускники уехали из края», — призвал чиновников правительства и чиновников на местах активнее работать над решением этой задачи Максим Решетников.

В первую очередь, надежды возлагаются на IT-сектор. В ближайшие годы здесь должно быть создано 8 тысяч новых рабочих мест. Ещё 6 тысяч — за счёт развития малых предприятий в инновационных производствах, в производстве композитов, медицинских товаров, приборостроении, средств автоматизации. В сфере гостеприимства — порядка 5 тысяч.

«Почему такое внимание уделяем малому бизнесу и именно этим направлениям? Создание 1 рабочего места в ИТ-сфере требует инвестиций в чуть более 1 млн рублей, в торговле — 3,6 млн, в АПК почти 5 млн рублей. В промышленном производстве одно рабочее место требует более 10 млн инвестиций, а на самых наших крупнейших проектах стоимость создания рабочего места доходит до 100 млн руб.», — пояснил глава правительства.

Безопасность

Есть успехи: Прикамье на три строчки поднялось в рейтинге самых опасных регионов России — с 11 на 14. «На 12% в Прикамье по сравнению с 2016 годом уменьшилось число зарегистрированных преступлений. Это хорошая динамика, — отметил губернатор. — Более эффективно стали работать правоохранительные органы, хотя проблем достаточно, никто не говорит о том, что всё сделано. Тем не менее динамика есть».

Краевые власти помогают с усилением материально-технической базы силовых ведомств: закупают автомобили, компьютеры, металлодетекторы, оборудование для экспертиз. Кроме того, краевые власти взяли на себя создание новых районных отделений внутренних дел в Усолье, Чердыни, Кудымкаре. Совместно с МВД России рассматриваются варианты площадки для строительства нового здания для краевого ГУ МВД.

До 2022 года будут отремонтированы и оснащены в едином стиле все помещения участковых пунктов полиции, а их 320. Они тоже будут отремонтированы и оснащены в едином стиле. В этом году в планах — ремонт в 100 из них.

Будет построено новое здание для ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Болевые точки — наркомания и преступность среди подростков». «Выявлять неблагополучных подростков в школах должны учителя. Не надо заметать под ковёр существующие проблемы»

Аварийное жилье и капремонт

«Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд руб. до 2024 года. Мы третьи по величине финансирования программы из всех регионов, — заявил Максим Решетников. — Этого должно хватить, для того чтобы ликвидировать весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года — а это полмиллиона квадратных метров. А с учетом того, что мы планируем финансировать сверх этого, постараемся сделать больше». Треть этого объёма должны расселить уже в ближайшие три года.

В прошлом году в крае выросли темпы проведения капремонта. Отремонтировано более 400 домов — это почти столько же, сколько было сделано за последние три года.

При этом свою эффективность доказала и программа комплексного обследования домов, которую запустили в этом году. Пока проверили две тысячи. Из них треть — с высокой долей износа, 5% — аварийные, 25% — предаварийные. Ремонт таких домов, по словам губернатора, необходимо проводить в первую очередь, так как они небезопасны для жителей.

ЖКХ

«Не без сложностей, но прошли первый этап становления работы регоператора по обращению с ТКО, — отметил Максим Решетников. — Платёж, который установили, на треть ниже, чем средний по ПФО. При этом остаётся масса вопросов. Главный из них — содержание и обустройство контейнерных площадок. Уважаемые главы, эти площадки на ваших землях и содержать их — прямая обязанность ваших служб».

Пермский край получает 2 млрд руб. по программе «Чистая вода». «Отбор объектов ещё впереди, но точно должен попасть Краснокамск, Кизел, Гремячинск. Муниципалитеты, готовьте заявки», — призвал губернатор.

Туризм и культура

«В Год Театра особое внимание нашим театрам — краевым и муниципальным, — заявил максим Решетников. — Мы завершили реконструкцию сцены в Театре-Театре, в этом году планируем ремонт ТЮЗа. Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал включение новой сцены Оперного театра в Федеральную адресную программу, должны закончить проектирование в этом году. И я попросил Дмитрия Анатольевича помочь нам с включением в ФАИП уже с 2020 года, пока у нас не будет еще формально проектной документации, что правилами не предусмотрено. Но резолюция о поддержке этой темы есть, поэтому теперь задача коллег из Минстроя отработать с федеральными органами власти и окончательно реализовать это решение».

Рассказал, что «есть договорённость о проведении в 2021 году в Перми Дельфийских игр».

«При этом нам нужно позаботиться о том, чтобы инфраструктура и сервис соответствовали ожиданиям гостей. Как это, к примеру, делаем в Хохловке. Новый гостевой дом, удобные подъезды, дорога, навигация, большая реставрация, которая запланирована и которой музей не видел более 20 лет. Ну и самое, казалось бы, простое оказалось самым сложным, появились теплые туалеты. По аналогии начинаем готовить мастер-план развития Усолья. Это тоже наша жемчужина», — заявил Максим Решетников.