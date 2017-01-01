На сайте «Управляем вместе» можно будет пожаловаться на доступность медицинских услуг



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Сегодня, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников представил Законодательному собранию отчёт о работе правительства за год. Отдельно глава Прикамья остановился на повышении качества и продолжительности жизни в регионе, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как отметил Максим Решетников, предельный срок ожидания по программе здравоохранения и для участковых, и для узких специалистов составляет 14 дней. Жители жалуются, что нужно ждать приёма у «профильников» по две недели и есть проблемы с записью. За два года в крае удалось повысить доступность участковых врачей в поликлиническом звене: попасть на приём к участковому терапевту можно за два дня, к участковому педиатру — за один день.

Для решения вопроса с доступностью врачей в регионе ведётся целевой приём студентов в рамках проекта «Краевая ординатура». Кроме того, в планах краевых властей — перенастроить процессы приёма пациентов, развести потоки, пояснил губернатор. «Экстренных возьмут на себя кабинеты неотложной помощи, плановые идут только через участкового. Разумеется, люди с хроническими заболеваниями смогут записываться к специалисту, у которого наблюдаются, напрямую. Жду изменений в системе со стороны минздрава», — обозначил Максим Решетников.

Губернатор отметил, что ресурсы у главных врачей на привлечение узких специалистов и врачей в целом имеются. «Поэтому их привлечение станет одним из главных показателей, по которому буду оценивать работу руководителей, — обозначил Максим Решетников. — Всю информацию о внутренней системе мониторинга сделаем доступной онлайн. И каждый на сайте «Управляем вместе» сможет пожаловаться. А главные врачи обязаны будут лично ответить. Такую возможность запустим до конца мая. Сначала «пилот» в Перми, а затем — во всех территориях».

Особое внимание в ближайшие годы планируется уделить и профилактике. Как отметил губернатор, в этом году диспансеризацию пройдёт каждый пятый житель старшего поколения, к 2024 году профосмотрами должны быть охвачены не менее 70% всего населения края. Для ускорения темпов диспансеризации важна информационная поддержка муниципальных образований и создание условий для диспансеризации в поликлиниках.