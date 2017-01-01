Рабочая группа по НТО обсуждает компенсации за расторжение договоров

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В Перми продолжают убирать НТО

Фото: Константин Долгановский

На заседании рабочей группы по нестационарным торговым объектам (НТО) при уполномоченном по правам предпринимателей на этой неделе обсуждали компенсационные меры при досрочном расторжении договоров на размещение НТО, находящихся на частных землях.

Речь шла только о тех договорах, которые заключены до вступления в силу мартовских поправок в Правила благоустройства, предполагавшие запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования».

Руководитель ассоциации «За защиту НТО» Екатерина Безгодова вынесла на рабочую группу предложения о представлении предпринимателям «денежных компенсаций» и «альтернативных мест» до срока окончания действия договоров на частных землях. А также раскритиковала подход Виктора Агеева к работе в рабочей группе: «Ни единого отклика на совместную работу не видно только от одного представителя рабочей группы — представителя администрации города Перми (прим. ред. — Виктора Агеева)».

Администрация города Перми собирается разработать предложения о разработке регламента рассмотрения предложений предпринимателей о внесении изменений в действующую схему размещения НТО. Также там рассматривают предложение о создании комиссий по решению проблемных вопросов при районных администрациях.

По мнению первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, «инициатива по изменению схемы размещения НТО может исходить только от органов власти — и это принципиальная позиция, норма, которая должна остаться неприкосновенной. Разумеется, бизнес может предлагать внесение изменений администрациям районов. В постановлении правительства Пермского края закреплён перечень случаев, по которым могут быть внесены изменения: новая застройка, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, реализация мероприятий по благоустройству и другие. В соответствии с этими критериями любой желающий может ходатайствовать о включении места в схему».

В конце прошлой недели состоялась встреча главы города Дмитрия Самойлова и уполномоченного по правам предпринимателей Анатолия Маховикова. В ходе встречи обсуждались и вопросы НТО. В комментарии для сайта администрации Перми Анатолий Маховиков отметил «неподдельный интерес главы города к проблемам субъектов предпринимательской деятельности и реальную готовность развивать и улучшать условия ведения бизнеса на территории краевой столицы».

Напомним, что в 11 апреля губернатор Максим Решетников обратил внимание главы Перми Дмитрия Самойлова на нехватку коммуникации при проведении реформы НТО в Перми. Об этом глава региона заявил в прямом эфире в Instagram.



Рабочая группа по вопросам НТО организована по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей Анатолия Маховикова для «формирования системных подходов к принятию решений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО)».

Среди её участников — первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, депутат Законодательного собрания Александр Григоренко, представители «Деловой России», «Опоры России», Пермской торгово-промышленной палаты, а также руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова.