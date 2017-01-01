Пермская филармония приглашает на программу «Тайны Мальтийского ордена»

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Ярким событием 83-го филармонического сезона обещает стать концерт известного органиста из Санкт-Петербурга, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого и выдающегося баритона Мальты Джозефа Лиа.

Как рассказала директор Пермской филармонии Галина Кокоулина, на концертах цикла «Голос души моей…» ценители вокального искусства смогут встретить как полюбившихся певцов, так и открыть для себя новых звёзд. Великолепные певческие голоса звучат в жанре a`cappella, в сопровождении русских народных инструментов и под аккомпанемент фортепиано и гитары. В этот раз можно будет оценить дуэт изумительного баритона и мощного, эпического органа.

Новая программа, которую представляет Пермская филармония, называется «Тайны Мальтийского ордена». Средиземное море, роскошные пейзажи, средневековая архитектура со множеством церквей, соборов и базилик — это Мальта.

Каждый год гостеприимный рыцарский остров погружается в бурную пучину музыкальных фестивалей. Один из них — органный, в котором принимают участие исполнители с мировым именем. Основатель и арт-директор Мальтийского Международного органного фестиваля — мальтийский певец, профессор Мальтийского университета Джозеф Лиа.

Талантливый мальтийский баритон Джозеф Лиа, получив музыкальное образование сначала на родине, а затем в Лондоне, в конечном итоге продолжил карьеру певца в культурной столице России. Он окончил вокальный факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора Сергея Рязанцева) и аспирантуру. Стажировался в Зальцбургской консерватории Mozarteum.

Джозеф Лиа удостоился чести выступать перед президентами Греции и Мальты. Его голос украшал концерты крупнейших музыкальных фестивалей. В творческой копилке вокалиста — ведущие партии в операх Дж. Верди («Травиата»), Г. Доницетти («Дон Паскуале»), В.-А. Моцарта («Свадьба Фигаро»), П. И. Чайковского («Иоланта»). Одержав победу в открытом конкурсе исполнителей романса им. И. Шварца «Гатчинская романсиада», певец получил известность в России. Принимал участие во многих концертах Санкт-Петербурга, выступая с органистами в Государственной академической капелле, в Смольном кафедральном соборе, а также — в Мальтийской капелле Воронцовского дворца, где российский император Павел I, будучи Великим магистром Мальтийского ордена, приютил рыцарей, когда Мальту захватил Наполеон.

В Санкт-Петербурге сложился дуэт Джозефа Лиа с одним из лучших представителей российской органной сцены — Даниэлем Зарецким. Профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий, посвятивший «королю инструментов» более 30 лет, хорошо известен не только в родном Петербурге и в России, но и за рубежом. В Перми его сольные концерты пользуются большим успехом.

На концертном вечере слушатели смогут насладиться дуэтом, завораживающим своей красотой: в сопровождении органа прозвучит бархатный голос Джозефа Лиа. Мальтийский певец проявит своё мастерство в исполнении подлинной вокальной жемчужины — арии Ave Мaria в интерпретации Дж. Каччини, Ф. Шуберта и Дж. Фенеча. Эта католическая молитва, запечатлевшая светлый образ Мадонны, притягивает внимание композиторов разных стран и эпох, она давно вышла за пределы церковных сводов и украшает репертуар выдающихся оперных исполнителей. Кроме того, на концерте прозвучат арии из кантат и ораторий Генделя и Мендельсона, из опер Доницетти и Верди, неаполитанские песни.

Кстати, в рамках проекта филармонии «Виртуальный концертный зал» пройдёт прямая трансляция концерта в посёлки Ильинский и Звёздный.

23 апреля в 19:00. Органный концертный зал.

Кстати, именно в этот вторник состоится последний «Свободный вторник» Пермской филармонии в этом сезоне. Если вам от 14 до 18 лет, спешите бронировать билет на сайте филармонии filarmonia.online — и сможете посетить уникальный концерт совершенно бесплатно!

По сообщению пресс-службы филармонии

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