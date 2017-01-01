Антимонопольщики подозревают пермских возчиков мусора в картельных сговорах

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Фото: Игорь Катаев

По пяти из 11 лотов на транспортировку ТКО, которые прошли в конце прошлого года, УФАС России по Пермскому краю обнаружило признаки картелей. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель ведомства Александр Плаксин. На основании материалов, вышедших в СМИ, и материалов правоохранительных органов УФАС возбудило три антимонопольных дела по ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Ведомство выявило сговоры участников торгов, направленные на то, чтобы выиграть торги по максимальной цене. Участники торгов, по словам Плаксина, были связаны между собой или родственными, или профессиональными связями. Заявки многих из них были поданы с одного IP-адреса, а сами заявки были идентичны вплоть до одинакового количества знаков.

Наибольший ущерб — от действий ООО «ВМ-Транс», ИП Манакиной Т. А. и ООО «ВМ-Сервис». Антимонопольщики обнаружили признаки того, что эти три участника (каждый из которых в конечном счёте «взял» по одному лоту) действовали по согласованию.



Так, ООО «ВМ-Сервис» (лот №10) получило самый дорогой контракт — на 332 млн руб. Его признали победителем как единственного участника торгов на вывоз мусора объёмом 2 млн куб. м в год с территории части Свердловского и Индустриального районов Перми, а также восьми поселений Пермского района. ИП Манакина обслуживает территорию Чайковского ГО и Бардымского, Еловского, Куединского, Октябрьского, Осинского, Уинского, Чернушинского районов. Предпринимателю по условиям контракта нужно вывезти за год действия контракта 467,4 тыс. куб. м мусора на полигоны ТБО в Чернушке и посёлке Октябрьском. Цена контракта составит 251,5 млн руб. ООО «ВМ-Транс» (лот №1) работает в Коми округе за 200,3 млн руб. за год. Все три компании «взяли» контракты по максимальной цене. Снижение по лотам составило 0%, сказал Плаксин, а Татьяна Манакина является сотрудницей «ВМ-Сервиса».



Среди других нарушителей — ООО «Эколог-групп» и ООО «Олди-Урал» (лот №2 с начальной стоимостью 155,2 млн руб. за 216,3 тыс. куб. м мусора, которые нужно транспортировать с территории Соликамского городского округа, Красновишерского и Чердынского районов на полигон ТБО в Березниках). Обе соликамские компании предложили на торгах одинаковую цену — 153,7 млн руб. В результате победителем стало ООО «Эколог-групп», подавшее ценовое предложение на 12 минут раньше соперника. «Олди-Урал» — соликамская компания, совладельцами которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются Дмитрий Усанин, Олег Артемьев (оба — по 20%) и Олег Поляков (вероятно, экс-глава Соликамского района, 50%). Чистая прибыль в 2017-м — 1,2 млн руб., уставный капитал — 1 млн руб. Директор — Дмитрий Усанин — также является совладельцем доли в «Эколог-групп». В числе собственников компании — Сергей Олегович Поляков, Ирина Рудольфовна Полякова и Олег Артемьев. Прибыль в 2017 году — 5,8 млн руб.



Также нарушения были обнаружены на торгах по лоту №3 (Березники — Александровск). Начальная стоимость — 186,9 млн руб. ООО «Босфор» снизило цену на 934,7 тыс. руб., а ООО «Сана-М» — лишь на 1 руб. Директором и собственником ООО «Босфор» является Светлана Газизулина. Бенефициар «Сана-М» — Лидия Симакова, директор — Дмитрий Тотмин. В результате победителем стало ООО «Босфор», предложившее наименьшую цену.



На рассмотрение дел у УФАС уйдёт примерно три-четыре месяца. Если картель будет доказан, участникам грозят штрафы от 1/10 до ½ начальной цены контракта. Также Александр Плаксин намерен передать материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».



При этом об отмене результатов торгов речи не идёт. Как пояснил Александр Плаксин, у контрактов небольшой срок действия (на год; они заканчиваются в декабре). Цель УФАС, по словам Плаксина, — предупредительная. Она направлена на то, чтобы не допустить подобных нарушений в будущем.



В действиях организатора торгов — регоператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» — данных о сговоре у антимонопольщиков нет.

В ПКГУП «Теплоэнерго» сообщили, что как организатор торгов, они полностью поддерживает желание УФАС проверить законность действий участников торгов. Во-первых, полученная на торгах экономия — это возможность дополнительных вложений в инфраструктуру отрасли. Во-вторых, в рамках действующей реформы рынок вывоза отходов только формируется, поэтому региональный оператор тоже хочет понять, что происходит на рынке, и сформировать лоты и аукционную документацию на долгосрочные контракты в том числе и с учетом мнения антимонопольной службы.



