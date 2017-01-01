Для сквера им. Татищева предложено установить «нулевую» отметку высотности

Комитет Гордумы вынес вопрос зонирования Разгуляя и завода Шпагина на пленарку

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Члены думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 17 апреля проголосовали за вынос на пленарное заседание городской думы вопроса смены зонирования территории Разгуляя и завода им. Шпагина, где планируется обустройство культурного кластера с музеями.

Напомним, что смена зонирования обсуждалась в ходе общественных слушаний, прошедших 19 февраля в общественном центре «Совет». Речь шла о предлагаемой смене зонирования двух земельных участков — того, на котором расположены завод Шпагина, а также прилегающая к нему долина речки Егошихи, и того, на котором расположился сквер имени Татищева.

О необходимости реновации территории завода и создании «музейного заповедника», который можно будет с гордостью показывать гостям города, высказались многие из присутствовавших на обсуждении заинтересованных лиц.

В то же время прозвучало и немало сомнений в обоснованности смены зонирования. Сам проект реновации территории завода никто не подвергал сомнению, однако экологическая и градозащитная общественность в лице эколога Дмитрия Андреева, руководителя движения в защиту охраны малых рек Надежды Баглей, депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой и нескольких активистов, которые отрекомендовались как «жители Перми», насторожилась по поводу предлагаемых новых градостроительных регламентов для обсуждаемой территории.

В частности, на территории завода Шпагина планируется установить зону культурного развития (ЦС-К) с разрешённой высотностью зданий до 40 м, при этом максимальная планируемая высота предполагаемого нового строительства — для здания Пермской художественной галереи — 25 м. Сейчас, до смены зонирования, максимально разрешённая высота строительства на территории завода Шпагина — 0 м (то есть строительство запрещено), а в долине Егошихи — 7,5 м.

На участке под сквером Татищева предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий до 50 м. Сейчас максимально разрешённая высота на этой территории — 22 м, а высота, запрашиваемая для здания Пермского театра оперы и балета, которое планируется возвести на краю этого участка, — 10,5 м.

По итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке публичные слушания признаны состоявшимися. Окончательно вопрос зонирования должны решить депутаты гордумы на пленарном заседании.

И вот на заседании думского комитета для сквера им. Татищева предположено установить «нулевую» отметку высотности для «сохранения историчности сквера и гарантии, что там ничего не будет построено».



Члены комитета поддержали изменения, но с условием, что до 1 января 2020 года горадминистрация внесёт в Правила землепользования и застройки изменения, в которых будет отображена высотность в зонах культурного наследия на территории Перми.