В районе Разгуляя обнаружено место первой пермской крепости Сейчас здесь - сквер Татищева и гаражи

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Фото: Константин Долгановский

В Перми археологи обнаружили примерное место расположение пермского острога — крепости, которая являлась административным центром города. Сейчас это место располагается в части сквера им. Татищева и в районе расположенных рядом гаражей. Об этом заявил архитектор-реставратор Геннадий Воженников во время заседания городской комиссии по землепользованию и застройке.

«Острог был обнаружен в конце прошлого года. Фактически это центр Первогорода, его административный центр. Построен он был в 1724 году. Затем два раза реставрировался и простоял до примерно 1784 года», — отметил Геннадий Воженников.

По его словам, исчез острог «естественным путём», то есть элементарно центр города сместился и необходимость в нём просто отпала. Тем не менее открытие может стать новым шагом в изучении Перми и её исторической части, так как вопрос острога «не был изучен вообще».

Историческое замечание Воженникова было связано с тем, что по территории сквера и завода им. Шпагина в феврале состоялись публичные слушания по смене зонирования для того, чтобы на территории обустроить культурно-рекреационный кластер.

В частности, на территории завода Шпагина планируется установить зону культурного развития (ЦС-К) с разрешённой высотностью зданий до 40 м, при этом максимальная планируемая высота предполагаемого нового строительства — для здания Пермской художественной галереи — 25 м. Сейчас, до смены зонирования, максимально разрешённая высота строительства на территории завода Шпагина — 0 м (то есть строительство запрещено), а в долине Егошихи — 7,5 м.

На участке под сквером Татищева предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий до 50 м. Сейчас максимально разрешённая высота на этой территории — 22 м, а высота, запрашиваемая для здания Пермского театра оперы и балета, которое планируется возвести на краю этого участка, — 10,5 м.

По итогам заседания комиссии по землепользованию и застройке публичные слушания признаны состоявшимися. Окончательно вопрос зонирования должны решить депутаты гордумы на пленарном заседании.

Воженников отметил, что на слушаниях некоторые участники были против смены зонирования и голосовали за то, «чтобы сохранить в сквере каждое дерево». Открытие историков может полностью изменить ситуацию в сквере, когда «сквер Татищева придётся вскрывать в глубину, чтобы найти исторические артефакты». Вопрос с этим пока не решён.

Концепция преобразования территории предполагает сохранение целостности сквера – на этом настаивают краевые и городские власти, поскольку сквер им.Татищева имеет общегородскую ценность, подчеркнули в администрации Перми.







