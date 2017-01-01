Россельхознадзор предупреждает о продукции предприятий-фантомов Камчатского края

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Специалисты предупреждают об опасности фальсифицированной продукции предприятий-фантомов из Камчатского края. Речь идёт о лососёвой зернистой солёной икре, расфасованной в жестяные банки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

Согласно письму управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, в ходе проведения мониторинга выявлены предприятия с недействующими адресами, которые реализуют лососёвую икру. Так, такими изготовителями-фантомами являются:

ООО «Русский деликатес»;

ООО «Мусали»;

ООО «Камчатский рыболов»;

ООО «Дельта»;

ООО «Камчатские острова».

Согласно данным ФНС России, данные предприятия на территории Камчатского края не зарегистрированы. Россельхознадзор предупреждает, что икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции.