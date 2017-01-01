Президент «Тойота Мотор Россия » посетил Пермь

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Целью визита господина Суга было личное знакомство с командой и обсуждение стратегических планов на ближайшие несколько лет. Также обсуждались новые решения и лучшие практики с других рынков. Господин Сюдзи Суга работает в «Тойота Мотор» более 30 лет, он поделился с командой VERRA знаниями, видением и идеями, сообщает пресс-служба компании.

В автоцентрах Toyota и Lexus в Перми Сюдзи Суга ознакомился с высокотехнологичными решениями, которые применяются в работе с клиентами. Технологию помощи в выборе автомобиля господин Суга протестировал на себе. Особое внимание он уделил бизнес-процессам персонализации клиентов, сервисным продуктам и философии постоянного совершенствования Кайдзен, которая является неотъемлемой частью работы компании VERRA.

Сюдзи Суга, президент «Тойота Мотор Россия», отметил, что главная задача дилерского центра — это неуклонно повышать профессиональный уровень и постоянно совершенствоваться. Он оценил большой опыт команды VERRA, отличное знание рынка и постоянную работу над улучшением клиентского сервиса. По его мнению, команда VERRA — настоящие приверженцы своего дела, которые двигаются в правильном направлении, с верным пониманием стратегической цели и точным транслированием ценностей брендов Toyota и Lexus.

Визит Президента Тойота Мотор Россия Сюдзи Суга в Пермь

Фото: пресс-служба компании

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Визит президента «Тойота Мотор Россия» для нашей команды большая честь. Мы благодарны за ценные советы господина Суга, все полученные знания обязательно применим в нашей работе. Мы придерживаемся принципа: всё, что сделано сегодня, может быть улучшено завтра. Высокая оценка Сюдзи Суга нашей работы вдохновляет на создание новых клиентских продуктов и подходов, направленных на счастье клиентов и сотрудников.