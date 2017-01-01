Определён временный подрядчик на поставку питания в школу №107 Замена подрядчика проведена по решению городских властей

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Поставкой питания в школу №107 (ш. Космонавтов, 194), ученики которой 10 апреля массово пожаловались на недомогание, временно занимается ООО «Пирогов». Как отметили в компании, договор заключён на один месяц, затем будет объявлен конкурс на постоянную поставку питания в учебное заведение.

Наталья Ерёменко, директор ООО «Пирогов»:

— В понедельник временное меню — булочка с чаем. Со вторника начинаем полноценное питание. В частности, в первый день будет омлет с зелёным горошком, бутерброд с сыром, чай.

Кроме того, Ерёменко отметила, что и до этого организация питания и оборудование в школе были «не на плохом уровне».



Краевой Роспотребнадзор определяет, что явилось причиной массового обращения учеников за медицинской помощью. Возможно, причина связана не напрямую с отравлением пищей, а с аденовирусом, который вызывает общую интоксикацию организма.



Как уточнили в школе, в к врачам обратились 26 учеников, четверо из них были госпитализированы. Трое из них сегодня выписаны домой.



Школа №107 была закрыта на обработку на следующий день после инцидента — 11 апреля. С понедельника занятия продолжились в полноценном режиме.



Напомним, сразу после инцидента, поскольку дело касается безопасности детей, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной и организовать схему питания в школе до выбора нового поставщика.