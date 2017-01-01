В пермской школе отравились около140 детей Информации о расторжении договора с предпринимателем, организовавшим питание школьников, пока нет

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Школа №107

Сегодня, 10 апреля, в пермской школе №107 (Верхние Муллы) отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия около 140 человек из более чем 600 учащихся, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Причины заболевания детей выясняют представители МЧС и краевого управления Роспотребнадзора. На данный момент четверо школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома. По данным медиков, дети обратились в школьный медпункт с жалобами на рвоту.



По предварительным данным, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.

По информации РБК, организацией питания в школе занимается ИП Собянина.



— Утром руководитель образовательного учреждения сообщил о том, что ученики не пришли в школу. Образовательным учреждением проведен мониторинг и выяснилось, что у детей недомогание — рвота и температура. Из 140 учеников было госпитализировано в инфекционную больницу четверо детей, — прокомментировала начальник управления имущественным комплексом департамента образования Перми Рената Шарипова. — Администрация города и Роспотребнадзор также проводят проверки. Информации по расторжению договора услуг с поставщиком пока нет.





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